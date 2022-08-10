台中好甜競賽開跑 市府盼行銷在地滋味擴大內需

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（中央社記者蘇木春台中10日電）受到COVID-19疫情與中國祭經濟制裁影響，糕餅等業者受到衝擊，中市府舉辦「台中好甜」主題競賽活動開始報名，27日起開放民眾網路票選，盼透過活動打響知名度、擴大內需市場。

「台中好甜」主題競賽活動分為甜品組、飲品組、冰品組等3組，即日起至8月21日開放業者徵件報名後，透過民眾票選結果，先選出前100名，再由專家評審根據人氣、驚豔感、創意、視覺、發展潛力及在地經典特色等面向，挑選3類組各6名頒獎。

活動今天在台中市政府舉辦開跑記者會，盧秀燕會中致詞時表示，台中市府3年前起每年舉辦「台中購物節」拚經濟，去年起也推出「台中好甜」城市意象。台中有2個好甜，第一，台中是友善城市，台中人非常熱情友善；第二，台中是百年糕餅甜品之都，透過活動希望大家多多選用購買。

盧秀燕提到，近2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，各行各業受景氣影響，加上中國發動軍事威脅與經濟制裁，台中市約有120家出口到中國的糕餅、咖啡、農產品業者受到影響。

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盧秀燕表示，這段時間台中市府會推出一連串行銷、展售活動，包括在文心森林公園、豐原等地舉辦產品介紹會，加上籌備中的台中購物節等，希望彌補出口受影響的業者，擴大內需市場，歡迎民眾及其他國家到台中採購。

台中市政府經濟發展局說明，活動27日起將舉辦網路票選人氣甜品，並將於27至28日在文心森林公園舉辦展售會，民眾參與網路投票還有機會抽好禮，詳情可上市府網站查詢。（編輯：戴光育）1110810