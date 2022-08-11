竹市關埔國小新建校舍驗收中 市府：將如期使用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹市政府11日表示，目前關埔國小高年級E棟、F棟校舍7月皆已竣工，且正在辦理第一次驗收，預計開學前改善完成並取得使用執照，確保9月開學如期使用。圖為關埔國小新建高年級校舍。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）時力新竹市議會黨團今天表示，關埔國小新建校舍二期工程尚在趕工中，若未完成驗收就使用恐有安全疑慮。竹市府說，已辦驗收，預計開學前改善完成取得使用執照，將如期使用。

新竹市政府透過新聞稿表示，關埔國小新建校舍二期工程，遭部分民代誤導視聽，只會造成家長師生擔憂。目前關埔國小高年級E棟、F棟校舍已在今年7月竣工，且正辦理第一次驗收，預計開學前改善完成並取得使照，確保9月開學如期使用。

時代力量新竹市議會黨團今天開記者會表示，新竹市關埔國小新建校舍二期工程還在趕工中，可能在來不及完成驗收情況下，就讓師生進駐使用，擔心會有安全疑慮，也呼籲新竹市政府，未完成驗收前勿草率啟用。

時代力量新竹市議會黨團指出，市府也應對校舍工程驗收進度公開說明，若進度趕不及驗收完成，應要思考因應方式，如協助學校商借其他臨時教室空間，保障孩子們能在安全無虞環境下學習。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

工務處說，關埔國小E棟及F棟校舍，在民國108年8月動工、今年7月19日竣工，並於8月上旬啟動驗收作業，目前積極進行相關改善作業，預計8月底完成、取得使用執照，不影響學生受教權益。

工務處表示，E棟、F棟高年級校舍施工期間，皆落實三級品管制度，確保施工品質，並於開學啟用教室前，由工務處、教育處、施工廠商、監造單位及校方攜手，多方確認教室狀況並協調教室搬遷等整備工作。（編輯：方沛清）1110811