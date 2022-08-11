高雄產業轉型關鍵年 市府拚建構完整區域路網

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（中央社記者曾以寧高雄11日電）高雄市長陳其邁今天表示，今年是高雄產業轉型關鍵年，城市交通路網至關重要；市府交通局除現有8橫8縱路網，將新增4橫4縱，並預計年底提出高雄市區域路網初步整體規劃。

陳其邁今天召開市政會議暨防疫會議，會後透過新聞稿表示，自己上任以來，高雄在交重大道路建設經費方面已獲中央核定和完工的金額達新台幣405.68億元，感謝中央對高雄支持，也肯定市府團隊在爭取交通建設的努力。

陳其邁指出，今年是高雄產業轉型進程中關鍵的一年，從以往重工業及石化產業重鎮象徵，轉型成為高科技產業大城，而城市交通路網有完整規劃及建設，將吸引更多民間進駐投資及發展。

高雄市政府交通局指出，高雄市現有路網結構上已有8橫8縱主要道路，未來將新增4橫4縱，形成區域交通道路路網；高雄市區域路網整體規劃預計今年底會提出初步規劃成果，針對北、南、東高雄及港區聯外交通有更完整路網架構。

4橫包括台86線延伸至台3線、高科聯絡道東西向延伸、橋科至濱海地區快速道路、高雄-屏東間東西向第2條快速公路，4縱則為國道7號高雄路段計畫、台39線南延、台61線南延、濱海聯外道路。

其中，北高雄路網以高科、橋科、楠梓及仁武產業園區為核心，未來將能更便於連接國1、國10、台1、台17、台61、台39、台19甲線等主要道路。

楠梓產業園區周邊鄰近楠梓、左營市區，主要聯外道路有濱海聯外道路（新台17線）、台61線南延段及高雄-屏東間東西向第2條快速道路等，同時積極向中央爭取楠梓至橋頭鐵路地下化，將同時提升市區及產業之交通運輸效能。

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仁武產業園區聯外交通，未來將有台39線南延段、國道7號高雄路段計畫及高雄-屏東間東西向第2條快速公路；同時也正進行「國道10號新增大社交流道可行性研究」，預計明年向中央提出申請。

隨著高雄港洲際貨櫃中心預計明年分期啟用，交通局規劃於沿海二、三路調整路型及車道配置設置貨櫃車專用道，也針對第二過港隧道進行方案評估中，也努力爭取國道7號高雄路段計畫能順利通過環評，期強化路網分流效益、促進各區往來便捷，更能提升產業快速流通。（編輯：陳仁華）1110811