張麗善確診居家隔離 侯友宜13日雲林行照常

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）雲林縣長張麗善今天在臉書貼文指出，昨天晚上覺得不舒服，咳嗽喉嚨痛，經快篩為陽性。與醫師視訊診療確定感染COVID-19，展開居家隔離；新北市長侯友宜明天到雲林參訪行程照常。

侯友宜明天上午10時到雲林縣廖瑞生有機農場訪視雲林縣營養午餐蔬菜供應單位，原訂張麗善將陪同；雲林縣府新聞處指出，已告知新北市府聯絡窗口，新北市府對此回應，侯友宜的參訪行程不變。

張麗善今天在臉書（Facebook）貼文寫道，昨天晚上覺得不舒服，咳嗽喉嚨痛，忐忑不安快篩後，結果真的是兩條線確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

張麗善表示，接下來將居家隔離，今天原訂的縣議會總質詢、很多預定好的會勘與拜會行程都會受到影響，無法當面回應議員的詢問與鄉親的心聲，實在很不好意思。

張麗善強調，這幾天自己雖然在家隔離，但一定還是隨時掌握各項縣政進度，任何狀況她也會第一時間掌握。她會平常心、好好休息，也祝福大家一切平安。（編輯：陳政偉）1110812