柯文哲率團參訪澎湖 慰勉官兵戍守國土辛勞

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台北市政府城市交流訪問團到澎湖參訪，台北市長柯文哲（前右3）14日上午前往澎湖天后宮，向天上聖母參拜，添贈香油錢，祈求國泰民安，市政推動順利。中央社 111年8月14日

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（中央社澎湖縣14日電）台北市政府城市交流訪問團到澎湖參訪，台北市長柯文哲今天慰問在澎湖服役的市籍官兵，對近期中共軍演，國軍戍守捍衛國土安全辛勞，表示肯定。

台北市政府發布新聞訊息指出，台北市政府城市交流訪問團，一連2天在澎湖與縣府展開交流、參訪等活動，市長柯文哲等人在澎湖軍人之友社陪同下，分赴澎湖防區三軍駐地慰問在澎湖服役的市籍官兵，並致贈加菜金。

柯文哲表示，自己也當過兵，深知軍人不分晝夜保國衛民辛苦，尤其是近來，台海情勢緊繃，對岸軍演的機艦頻繁繞台，澎湖戍守著海峽中線，官兵勤務尤其加重，特別利用秋節前夕來慰勉，感謝國軍捍衛國土安全的奉獻。

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柯文哲上午專程前往澎湖天后宮，向天上聖母參拜，添贈香油錢，祈求國泰民安，市政推動順利，並在解說人員導覽下，了解天后宮的文化歷史典故，其中對列為國寶的「沈有容諭退紅毛番韋麻郎等」石碑，更是端視甚詳，隨行的市長夫人陳佩琪也與國中同學林振政相遇話家常。

台北市城市交流訪問團一行，今天還赴湖西南寮社區參訪，了解社區發展經驗，以作為未來城鄉建設的參考，並赴通梁保安宮、西嶼二崁和「銅牆鐵壁」等地參訪。（編輯：謝雅竹）1110814

台北市政府城市交流訪問團到澎湖參訪，台北市長柯文哲（前左）14日慰問在澎湖服役的市籍官兵，並致贈加菜金。（台北市政府提供）中央社 111年8月14日

台北市政府城市交流訪問團到澎湖參訪，台北市長柯文哲（中）14日慰問在澎湖服役的市籍官兵。（台北市政府提供）中央社 111年8月14日

台北市政府城市交流訪問團到澎湖參訪，台北市長柯文哲（前中）14日上午前往澎湖天后宮參拜，並與廟方人員合影。中央社 111年8月14日