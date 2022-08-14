新北義消民間救難團體競技 選拔全國賽選手

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（中央社記者王鴻國新北14日電）新北市政府今天舉辦「義消、民間救難團體校閱暨競技大賽」，共計有義消及民間救難團體38個單位，人數約達2000人，為歷年之最，場面盛大。

這場活動在板橋第1運動場舉辦，由市長侯友宜及義消總隊長、新北市議會議長蔣根煌主持，各義消大隊大隊長率義消競技選手及裁判團進場，搭配各大隊防災宣導啦啦隊精神口號表演，過程活潑有趣。

消防局發布新聞稿表示，新北市義消組織成立已逾一甲子，依性質及專長，包含「救災」、「救護」、「防火宣導」及「特搜」等義消，成員高達3795人；民間救難團體共53隊，成員有3689人。

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侯友宜接受媒體聯訪表示，今年特別舉辦消防、義消民間團體的競技比賽，最主要是為了明年的全國2年1次的義消、消防競技選手的選拔，那透過這樣一個競技的比賽的活動當中，讓救災、救護、救命、防宣、特搜，所有的消防弟兄姊妹能夠凝聚一個向心力，來守護新北市的市民的安全、健康跟平安。

他表示，所以今天的比賽雖然在天氣高溫下，所有的民間救難團體跟義消兄弟精神抖擻，爭取更好的成績，在明年能夠展現奪冠的氣魄出來，謝謝義消、民間救難團體對新北市安全的付出。（編輯：張銘坤）1110814