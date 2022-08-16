林佳龍推運動中心倍增 增設極限運動場所

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（中央社記者王鴻國新北16日電）民進黨新北市長參選人林佳龍表示，將推動國民運動中心倍增計畫，增設 10處極限運動場所，滿足市民休閒運動需求、鼓勵青年挑戰自我，讓新北成為健康之都。

林佳龍今天在臉書貼文表示，新北市有400萬人口，是全台灣最大的直轄市，應推動成立「運動局」來整合各項資源，持續增加在全民運動、國際競賽、場館、人才等項目的預算，把運動當作生活產業來經營。

他表示，未來當選市長將會全力支持新北的運動產業，以「新北大翻新、運動大健康」目標，提出具體規劃，分別是推動國民運動中心倍增計畫、恢復區級運動競賽及發展新北運動產業圈。

他表示，國民運動中心可提供市民完善、舒適、充足的運動休憩環境，同時可作為重點競賽場館；另外，增設10處極限運動場所，滿足市民休閒運動需求、鼓勵青年挑戰自我，讓新北成為健康之都。

他表示，恢復區級運動競賽，可透過增加運動賽事次數，讓教練能更適切地調整培訓規劃，選手也能清楚掌握自己的水準，藉由「以賽代訓」來提升新北整體運動風氣與實力。

他強調，在發展新北運動產業圈部分，新北的河川、高灘地可配合水域治理及交通、環境、夜間照明等周邊設施改善，整頓作為慢壘場地、發展親水活動、水上運動，再結合培育選手轉做教練、運動防護員等計畫，扶植運動產業永續發展，讓新北成為運動指標城市。（編輯：李錫璋）1110816