高雄工地路塌損鄰 建商：粉身碎骨全力賠償

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高雄市前金區建案工地道路坍塌，造成周邊7戶民宅受損，被判定危樓須拆，市府工務局16日開放災戶登記，在員警跟工務局人員陪同下返家收拾貴重物品。中央社記者董俊志攝 111年8月16日

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）高市前金建案工地道路坍塌，導致周邊7戶民宅傾斜成危樓，災戶今天上午返家收拾細軟，育瑪建設董事長郭炳峰受訪否認工程有人為疏失，對於災戶損失「粉身碎骨」也會全力賠償。

高雄市前金區自強一路建築工地，14日周邊路面突然塌陷，意外造成周邊7戶民宅受損，被判定危樓須拆，目前除了以怪手支撐建築，今天也架設2根鋼梁防止透天倒塌，市府工務局上午開放災戶登記，在員警跟工務局人員陪同下返家收拾細軟，拿出貴重物品。

建築工地承包商、育瑪建設董事長郭炳峰接受媒體聯訪表示，雖然公司資本額是登記新台幣3000萬元，但公司資產很多，賠償沒有問題。目前既已損害到周邊住戶生命財產安全，只希望大家能先安身立命，公司會負責所有問題，目前傾向原地重建。

針對有些大型家電用品難以遷移，郭炳峰說，留待第二次協調會討論，之後待地質穩定後，公司會安排搬家公司協助災戶搬遷，若有帶不走的東西，也願意照價賠償。

媒體追問近期高雄大雨不斷，工程過程中是否因此疏忽釀災，郭炳峰回應，「我們沒有人員疏失，有些事情都有意外，之後也會完全負責處理」，對於災戶所需也一定「粉身碎骨完成要求」。

八方雲集老闆指出，上午先把基本生財器具如磅秤、鋼盤從店內拿出來交給員工使用，目前4名員工皆已安置到其他分店工作，但現在還無法估算大概損失。（編輯：謝雅竹）1110816