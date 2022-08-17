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議員批市府用實習生程序惹議 柯文哲坦承有錯

2022/8/17 18:48
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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北17日電）北市議員簡舒培今天指出，北市府一名實習生先前在市長柯文哲聯訪地點與媒體爆口角衝突，調資料發現，此實習生非市府進用名單。柯文哲說，坦承有錯，未依制度進用。

台北市議會下午召開「112年度市府施政計畫及總預算案歲入歲出暨附屬單位預算案等案」，柯文哲與台北市政府局處首長列席、備詢。

民進黨籍北市議員簡舒培質詢，北市府一名實習生日前在柯文哲接受聯訪時與媒體爆口角衝突，調資料發現，此名實習生並非在北市府進用實習生名單，且實習生跟企業財團有關。

簡舒培接著詢問，向北市府調資料發現，北市府進用實習生名單內疑有企業財團的後代，且其中一人跟媒體發生衝突的實習生有親屬關係。

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柯文哲答詢時坦承認錯，並表示，北市府進用實習生有制度，且不知道當天發生衝突狀況，此名實習生是漏網之魚，沒依過去制度進北市府，實習生原是要應徵工作，就要求先見習。

柯文哲12日接受媒體聯訪時被問及，有企業第三代進北市府當實習生，議員質疑北市府藉此與企業攀關係。柯文哲當時表示，北市府本來就有實習生制度，「但可能是便宜行事，我要回去再查查看」。（編輯：李亨山）1110817

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