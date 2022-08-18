南投市水資中心啟用 每天將可淨化7000噸污水

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南投市水資源回收中心18日啟用，設計每天可處理7000噸生活污水，並可改善南投市都市計畫區內水污染狀況、淨化河川，提升南投市水環境衛生。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年8月18日

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）南投市水資源回收中心今天啟用，設計每天可處理7000噸生活污水，目前用戶接管工程持續施作，第1階段預計民國115年完成接管至少6400戶，改善貓羅溪水污染、優化生活環境。

南投縣政府、內政部營建署推動水資源回收，今天辦理南投市水資源回收中心啟用典禮，未來新建物可不需自設簡易污水處理設施，直接接入污水下水道系統，除減少建設成本，也可改善南投市都市計畫區內水污染狀況、淨化河川，提升南投市水環境衛生。

營建署透過新聞稿表示，南投市水資源回收中心第1期工程經費新台幣2.78億元，中央補助94%，每天可處理7000噸生活污水，將有效改善貓羅溪水污染、服務近4萬人，中央也核定南投市3案用戶接管工程，總經費8.5億元，預計先接管逾6400戶、近1.8萬人，完成後用戶接管率突破10%，1案已於7月動工，另2案加速辦理。

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營建署表示，中央持續補助南投縣政府辦理草屯鎮、南投市、埔里鎮、竹山鎮及溪頭森林遊樂區污水下水道系統建設，預計投入122.48億元；另外，營建署也協助地方代辦埔里鎮、竹山鎮污水下水道公共管線建設及用戶接管設計，全力支持南投縣加速建設污水下水道。

南投縣長林明溱說，污水下水道建設是國家進步關鍵指標，與市民生活息息相關，台灣一直存在水資源不足危機，污水納管再處理後，放流水可回收，直接或間接用於灌溉、工業，達到水資源永續利用目標，縣府極力向中央爭取經費持續推動水資源建設。（編輯：張雅淨）1110818