台南雨勢明顯 小東地下道一度封閉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南18日電）對流雲系發展旺盛，台南今天雨勢明顯，安南區、永康區等局部區域積淹水，水淹最高30公分，地勢低窪的東區小東地下道下午一度封閉，如今積水已消退。

台南市今天雨勢明顯，直到下午2時許才停歇，連接東區和北區的小東地下道，因地勢低窪，只要雨勢較大，排水不及，幾乎必淹，警方一度封閉地下道，禁止通行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市政府水利局表示，永康區中正南路316號、中正南路與尚頂路口積水約27公分；安南區朝皇宮前電桿積水約12公分；安南區安中一街與安中路1段路口積水約10公分；永康區中山南路砲校門口積水約30公分，已全數消退。

中央氣象局南區氣象中心觀測，截至下午1時30分，仁德區時雨量46毫米；北區24小時累積雨量93毫米，永康區117毫米，官田區98.5毫米，白河區102.5毫米，東山區81毫米，六甲區135毫米，柳營區125.5毫米。（編輯：陳仁華）1110818