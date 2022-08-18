學生期末考未請假給零分 中女中已受理申訴

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（中央社記者蘇木春台中18日電）台中女中1名女學生，日前期末考因疫情請假並參加補考，事後校方卻以無請假紀錄給予零分，家長認為影響權益向民代陳情；校方表示，已受理學生申訴，朝保障學生權益方向處置。

國民黨籍台中市議員李中日前接獲家長陳情指，就讀台中女中一年級的女兒，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間依規定在期末考請假，女學生擔心影響權益，不斷透過通訊軟體向老師確認「是否收到假單」並爭取補考，中女中也讓她參加補考。

但事後校方卻以「系統無期末考請假記錄」為由，不認定女學生完成請假程序，也不認定補考成績給予零分，讓學生相當錯愕，將嚴重影響未來學習歷程等各項記錄。

李中今天要求台中女中校長洪幼齡至市議會備詢，李中會中表示，防疫期間政府法令與政策都有彈性且得以變通，但中女中老師們「高舉校規」，無視資訊系統可能有錯失可能，校方應該要幫學生解決問題，但現在完全本末倒置。

洪幼齡接受中央社記者電話訪問時表示，針對女學生陳情今年7月4日有到請假系統請假，但系統上卻未有請假紀錄的問題，經調閱當天的系統紀錄，共有21名學生請假成功，當天系統網路流量也正常，初步排除系統發生故障。

洪幼齡說，目前已受理女學生提出申訴，考量疫情期間針對防疫政策可以有彈性做法，學校會以最確保學生權益為最高考量處置。（編輯：卞金峰）1110818