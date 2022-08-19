沈慧虹、高虹安提教育政見 林耕仁籲重視囚柬案

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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提教育政見，要升級數位學習環境。民眾黨高虹安也宣布要設置通學步道等教育政見。國民黨林耕仁則呼籲政府要重視遭囚禁在東南亞的年輕人。

沈慧虹今天召開教育政見記者會表示，近期她陸續發表教育政見，包括關埔二期新設中小學，解決就近就學問題，也補足教師缺額，照顧教師，提升教學品質，以及推動雙語教育、特色教育軟硬兼施，還有提升營養午餐補助等。

沈慧虹表示，新竹市作為科技城市、智慧城市，推動數位學習不遺餘力，因應今年9月新學期「班班有網路、生生用平板」正式上路，她今天再推出「未來教育」政策。

沈慧虹表示，未來將升級教網中心、轉為正式編制，讓數位學習推動辦公室可整合推動「數位學習政策」，也作為資訊安全統籌，協助學校導入國際標準措施，提升校園網路品質，讓老師能推出更優質的線上互動機制或課程。

沈慧虹說，另推出「數位校園系統」，所有服務包含到校請假機制、線上聯絡簿、學習歷程檔案等，都可在線上完成、記錄，並整合數位學習機制，讓老師便利、學生進化、家長安心。

沈慧虹強調，她的「未來教育」目標就是要讓孩子有「解決問題，向世界學習」的能力，可透過線上自學等跨領域學習，更讓學生、老師都可在網路分享自己的作品、教案，透過分享、互助，整個世界都是學習的榜樣。

民眾黨新竹市長參選人高虹安今天發新聞稿表示，她提出「新竹好學」教育政見，包括全面提升為5G智慧教室；高年級建置多媒體教學；配合中央「生生有平板」政策；建置線上學習系統，發展特色課程；推動各國中成立科技教育中心，發展元宇宙、大數據課程等。

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高虹安說，另外還要開辦安心交通車、打造通學步道；設置校園霸凌事件單一處理窗口；營養午餐補助；合理化調整代理教師比例，及合理班級師生比；增進公托與準公托量能，提高幼教補助等。

國民黨新竹市長參選人林耕仁則發新聞稿指出，近日民眾關心大批年輕人因被詐騙，被囚禁在東南亞地區，無法回家的人數還不確定，有3名國民黨立委克服困難，在沒有邦交的柬埔寨成功救援1名男性被害者返國，相當不易，呼籲政府應該要好好保護這些被困在東南亞的年輕人。（編輯：李錫璋）1110819