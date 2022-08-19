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黃秀芳親子列車20日啟動 蔡總統將到彰化同樂

2022/8/19 18:26
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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）民進黨彰化縣長參選人黃秀芳記者會宣布啟動「秀芳姐姐親子巡迴列車」，在彰化縣內各鄉鎮安排互動遊戲等親子活動，讓大小朋友同樂，總統蔡英文明天將參加首場活動。

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳競選總部今天召開「秀芳姐姐親子巡迴列車」啟動記者會，黃秀芳、競選總部主任委員魏明谷、民進黨立委陳亭妃等人出席。

黃秀芳指出，親子列車預計在縣內26個鄉鎮市舉辦27場活動，內容包括互動遊戲、泡泡體驗活動等，明天首場活動選在彰化市陽明公園登場，總統蔡英文也將參加活動與大朋友小朋友同樂。

黃秀芳說，選舉可以不用激情吶喊，明天首場活動也將公布「一鄉鎮一公托」、「增設雙語中小學」以及「校校有保全」3項親子政見。

陳亭妃表示，她發現彰化縣沒有公辦托嬰中心，私立托嬰中心準公共服務簽約數也只有43家，黃秀芳推出「一鄉鎮市一公托」政策，可以減輕父母壓力，相信黃秀芳會是縣民可以倚靠的肩膀。

黃秀芳競選總部指出，「秀芳姐姐親子巡迴列車」以競選主軸之一的「秀彰化」為基調，每週在不同鄉鎮市上演，邀請家長帶著家中大小朋友到場同樂。（編輯：郭諭儒）1110819

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