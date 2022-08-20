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刪續發敬老金貼文遭疑騙票 高虹安：政見不反悔

2022/8/20 13:15
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（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安先前公開承諾不會砍敬老金，也在臉書發文確認此事，但近日貼文竟被刪除，遭民進黨質疑是在騙長輩選票。高虹安回應，絕無反悔。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選團隊發言人、新竹市議員劉康彥今天開記者會表示，高虹安多次在基層說明會保證不會砍敬老金，也曾於8月8日在臉書（Facebook ）公開具體表示「續發安老津貼」，如今這篇文章已被刪除。

劉康彥質疑高虹安刪文舉動是「選前說一套、選後都砍掉」的政治騙術。他說，若高虹安還沒想清楚，或還沒跟民眾黨主席柯文哲溝通好政見，就不要亂承諾，欺騙長輩。

高虹安透過新聞稿回應，針對將8月8日的臉書文章刪除一事，是因為當天拜訪百歲人瑞林老爺爺後，其家人擔心爺爺住居會被影響，才希望能移除貼文，並非對安老津貼和敬老政見反悔。

高虹安表示，無論在先前地方座談會，或是臉書相關政見貼文，都強調會在財政紀律許可情況下，續發老人敬老津貼和重陽敬老金。（編輯：李錫璋）1110820

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