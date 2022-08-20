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蔡其昌批空品排名退步 中市：國家標準首次達標

2022/8/20 17:47
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（中央社記者趙麗妍台中20日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，近4年來台中市在全國空氣品質排名退步。台中市環保局表示，中市上半年PM2.5平均濃度為14.1微克，國家標準為15微克，首次達標。

蔡其昌今天到西區向上市場拜訪攤商，他接受媒體聯訪，關於台中市近年來空污排名不進反退，他表示，「2022年上半年與2017~2021年環保署測站PM2.5平均值」數據表示，這幾年因中央投入許多金錢在空污政策上，各縣市的空品都有改善。

蔡其昌指出，前台中市長林佳龍執政時，空品是全台排名第11名，盧秀燕上任後退步至12、13名，對比選前大喊「市長換人、空氣換新」，結果全國空氣品質排名竟然還退步，不應用虛假文字，欺騙市民。

蔡其昌說，他在中央爭取中火燃煤機組汰換成燃氣機組，盧秀燕還阻止發照，延宕了1年多，全國都在改善空污，台中市反而還退步，對空污改善不夠積極。

對此，台中市環保局以文字稿回應，盧秀燕上任前，台中市PM2.5年均值約21.3微克，盧秀燕上任後致力改善空污，台中市今年上半年PM2.5平均濃度為14.1微克，國家標準為15微克，台中市有史以來首次達標，更成為中南部第一個符合空品標準的縣市。

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環保局表示，根據中央環保署監測站最新數據，截至今年8月18日，台中市PM2.5平均值為12.8微克，不只符合台灣及日本國家標準15微克以下，更接近美國國家標準12微克，再創新紀錄。市府團隊改善空品有目共睹，將持續努力守護市民健康。

有關中火燃煤機組，環保局指出，市府支持汰舊換新，在市府與市民的堅持及努力下，台電承諾第1部燃氣機組上線後，願意拆除中火2部燃煤機組及1根煙囪。（編輯：郭諭儒）1110820

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