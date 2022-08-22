高市建案致7戶成危樓 建商承諾提存5000萬擔保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄22日電）高雄市自強一路新建大樓造成週邊7戶成危樓，市府今天召開第二次協調會，育瑪建設表示願意提存5000萬元作為擔保，但住戶強烈要求起造人中國建築經理公司也要出面負責。

高雄市前金區自強一路新建大樓建築工地，14日周邊路面突然塌陷，意外造成周邊7戶民宅受損，被判定危樓須拆，高雄市政府緊急安置20名住戶。今天市府召開第二次協調會，召集法制人員、受災住戶、建商等討論後續處置。

高雄市政府工務局建管處副處長劉中昂會後接受媒體聯訪表示，建築工地承包商育瑪建設現場表示願意提出新台幣5000萬元，陸續存入專戶作為擔保，但住戶現場也強烈要求起造人中國建築經理公司也需要出面負責。

重建部分，劉中昂說，未來是由建設公司重建，或是住戶另外找人重建、建設公司提供賠償金，尚須進一步協商，至於拆除時程，會依建築法規定，預計今天或明天張貼「危險建築」公告，住戶完成搬遷後盡快進行拆除。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉中昂指出，受損住戶可將家當搬到新租的房子，育瑪建設也有提供倉庫可臨時放置；臨時租屋的租金部分，育瑪建設將先支付2年費用，賠償部分市府會請建築師公會進行評估，雙方再做細部討論，「市府絕對會站在住戶這邊，要求起造人、承造人、監造人，還有育瑪公司負起責任。」

至於周邊危害是否有擴大情況，劉中昂說，市府每天都有去做監測，現在是穩定的，房屋傾斜也沒有擴大傾向。（編輯：謝雅竹）1110822