台中海生館蓋10年無法營運 蔡其昌：海線被邊緣化

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市海洋生態館蓋了10年無法營運，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，海線建設猶如被市府邊緣化，不只海生館，大安港媽祖文化園區也沒有神像，該換一個有行動力的市長。

蔡其昌今天出席他與廖芝晏聯合競選總部揭牌茶會，蔡其昌接受媒體聯訪，關於台中海洋生態館日前遭台中市審議處提列3大缺失，做上述表示。

蔡其昌表示，台中海生館蓋了10年，至今仍無法營運，海線地區的建設猶如被市府邊緣化，市民朋友難以接受，台中市長盧秀燕接手後4年來依然沒有進度，若盧秀燕無法營運，那就讓他來加速推動，會讓海生館儘速營運。

蔡其昌強調，不只台中海洋生態館，大安港媽祖文化園區歷經4年依然是「只有基座、沒有神像」，這些都是市政怠惰、4年來沒有積極努力，前台中市長林佳龍接棒給盧秀燕後建設都沒有推進，必須換一個有行動力的市長，快速將諸多市政建設往前推動，讓台中市更進步，市民朋友們才會感到幸福。

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台中市觀旅局透過文字稿指出，目前海洋生態館正進行基本營運設施工程，預計今年底完工，後續將再依「促進民間參與公共建設法」辦理點交給OT廠商進行新台幣3.8億元的營運展示裝修工程，裝修約需1年工期，預計112年底正式營運；將結合教育、展示、體驗活動、休閒娛樂、社會責任等多元功能，行銷地方觀光及推廣產業資源。

蔡其昌近日聲音有些沙啞，他表示，台中市幅員遼闊、範圍廣大，短時間內要讓市民認識自己、了解自己的理念跟政見，使用過度自然就會沙啞。他笑說，喉嚨沙啞的狀況讓很多朋友誤以為是行政院長蘇貞昌來了。（編輯：謝雅竹）1110823