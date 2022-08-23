中市治安會報反詐騙 網紅Bump分享宣導經驗

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市政府今天召開治安會報，會中邀請網紅Bump分享反詐騙宣導經驗，台中市長盧秀燕表示，希望教導大家如何反詐騙，增進國人反詐意識。

由於台南發生駭人聽聞的殺警案，盧秀燕在治安會報一開始，先和與會人員為殉職員警默哀1分鐘，接著頒獎感謝阻詐有功的「警銀聯阻」金融機構行員及宣導防詐的Bump。

台中市警察局統計顯示，今年截至8月21日止，共計成功攔阻421件被詐欺臨櫃匯款的案件，攔阻金額新台幣2億3703萬多元，比去年同期140件及金額1億7714萬多元，都明顯增加，顯現警銀聯阻有效發揮功能，及時保障市民財產。

盧秀燕接受媒體聯訪時指出，目前約有43名台中市民滯留柬埔寨待營救中，都已受理案件，由於這是跨國詐騙且涉及領域多，因此她日前也特別向總統蔡英文呼籲，希望能儘速召開國安會議，將此事視為國安事件，透過各種管道拯救國人。

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會中邀請Bump到場分享防詐宣導經驗，盧秀燕說，因為Bump長期在網路頻道宣導反詐騙非常有成效，因此特別邀請他參加會報，透過他的高能見度及經驗，增進國人反詐意識。

Bump在會中簡報指出，反詐應要從教育做起，同時點出4項事實，包含去年台灣詐欺有紀錄的金額就高達50億元、2009至2019年未成年詐欺犯數量成長1倍，多為底層車手、台灣每天超過2.5件兒少私密照被散布而受控制及侵害、而新型態的詐騙管道多為臉書、IG、YouTube、Line、抖音等，救援只是事後挽救，呼籲唯有宣導及教育才是反詐的根本。（編輯：謝雅竹）1110823