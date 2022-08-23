新北國際採購商洽會 盼帶動逾15億產值

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市長侯友宜（前左2）23日主持「2022新北市國際採購商洽會」啟動儀式並參觀展示區，戴上VR裝置體驗業者打造的元宇宙空間，與其他使用者進行互動。中央社記者王鴻國攝 111年8月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北23日電）為強化疫後經濟動能，帶領企業拓展國際市場，新北市政府表示，今、明2天舉辦「2022新北市國際採購商洽會」，預估媒合逾百家國內業者，希望帶動新台幣15億元以上產值。

新北市經發局在希爾頓飯店舉辦「2022新北市國際採購商洽會」，今年以5G及AIoT串聯「智慧觀光與零售」「智慧車聯與電動車」「智慧製造」「智慧健康」及「金融科技」5大主題，邀集國際買主及在台外商與新北業者進行商洽。

新北市長侯友宜今天主持啟動儀式參觀活動現場特別到元宇宙互動體驗展示區，戴上VR裝置，體驗業者打造的VIVERSE元宇宙空間，與其他使用者進行互動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

侯友宜接受媒體聯訪時表示，新北市辦理國際採購商洽會，希望有更多國際人士跟新北產業來介接，帶動新北市產業外銷，今天共有11個國家，52家外國廠商，媒合新北市111家業者。

他表示，經濟發展是新北市當前最重要推動的市政工作，希望用5G、AIoT及元宇宙的方式，拓展智慧醫療、智慧交通、智慧生活，希望藉著這個平台，能夠讓商洽會帶動15億以上產值。（編輯：方沛清）1110823