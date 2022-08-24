桃捷綠線G07站復工 兼顧工程與文資保存

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桃園市捷運工程局表示，桃園捷運綠線G07站因挖出清代及日治時期鐵道歷史遺構、工程停擺，今年6月29日通過文化資產後續保存及活化計畫審議，7月28日接獲復工通知，展開復工計畫，桃園市長鄭文燦（左6）前往視察工程進度。（桃園市捷運工程局提供）中央社記者葉臻傳真 111年8月24日

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（中央社記者葉臻桃園24日電）桃園捷運綠線G07站工程，因挖出歷史遺跡停擺3年，今年通過文化保存審議復工。桃園市長鄭文燦今天視察工程時表示，期待民國116年讓捷運綠線通車，兼顧工程進度與文資保存。

桃園市政府捷運工程局表示，桃園捷運綠線G07站在民國108年9月20日開工，期間因挖掘出清代及日治時期鐵道歷史遺構、工程停擺，今年6月29日通過文化資產後續保存及活化計畫審議，7月28日接獲復工通知、展開復工計畫。

捷工局表示，G07站體為地下5層開挖結構物，開挖深度達40公尺，是全國最深的捷運地下車站；G07站牽動捷運綠線及鐵路地下化整體工程進度，考量施工安全性，採用特殊的「逆打工法」。

鄭文燦今天前往桃園火車站站前工區，視察G07車站施工情形時表示，G07站停工近3年間，捷工局及文化局完成第二月台鋼棚架復刻、清代鐵道遺構提取及翻模等文資保存工作。

鄭文燦表示，G07車站作為捷運綠線及鐵路地下化樞紐，期待在116年讓捷運綠線順利通車，並以118年啟用台鐵桃園站為目標，兼顧工程進度與文資保存達成雙贏。

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鄭文燦說，在文資活化保存計畫方面，初期會以桃園軌道願景館作為活化場址，將清代鐵道遺構、日治時期磚砌軌道遺構及桃園第二月台棚架部分進行剖面式堆疊復刻；待G07站完工後，車站內部也將展示已提取及翻模復刻清代鐵道遺構及日治時期便所遺構，並規劃以數位展示等多元方式重現軌道運輸歷史。

鄭文燦也說，桃園鐵路地下化計畫皆在時間表內，預定可在118年完成台鐵桃園站、內壢站及中壢站，119年完成鳳鳴站、中路站、桃園醫院站、中原站及平鎮站等5座通勤車站。（編輯：方沛清）1110824