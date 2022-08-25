嘉市部分自來水質異常民眾不安 業者盼補償損失

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嘉義市湖邊里等4里民眾24日發現自來水質異常，深怕影響健康，除向自來水公司反映外，並向市府陳情。自來水公司25日解釋，是因通水流量調配，造成水管內PH值升高所致。中央社記者黃國芳攝 111年8月25日

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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義市湖邊里等4里民眾昨天發現自來水質異常，引起不安，自來水公司解釋因通水流量調配，造成水管內PH值升高所致；受影響的保安市場業者今天無法營業，希望能補償損失。

嘉義市湖邊里、新厝里、保生里、北新里共4里昨天下午陸續出現自來水質異常，民眾聞到自來水有汽油味，且覺得水質變得黏稠，深怕影響健康，除了向自來水公司反映外，並向市府陳情。

嘉義市長黃敏惠昨天晚間獲知後，立即要求工務處迅速應變，並帶著建設處、社會處及西區公所等相關單位主管趕赴現場瞭解。

自來水公司第五區管理處表示，嘉義縣市交界的華興橋水管橋，位於管線末端，去年底完工後，主要用於抗旱時調節，不過今年水情穩定，使用率低，水管橋採小流量通水，流動性不足的水產生異味。

自來水公司第五區管理處指出，水管橋昨天測試用水量，並加大水流量，才流出異味，影響範圍為湖邊里、新厝里、保生里、北新里4里，約有1500戶，昨晚將區域內40多支消防栓打開加快排水，昨晚陸續恢復正常。

不過，影響範圍內的保安市場部分業者認為，今天上午打開水龍頭，還是有一點味道，根本不敢煮食物品，只好去加水站提水使用，另有麵館業者害怕影響消費者健康，先停業1天，業者希望自來水公司能有所補貼。

自來水第五區管理處副處長蔡博淵今天告訴中央社記者，正常自來水PH值7，發現異常時升高到7.9，不過，仍符合飲用標準，今天水質PH值逐漸下修，居民若仍有疑慮，可撥打專線1910，水公司會派專人前往解決問題。

黃敏惠表示，民生用水攸關民眾健康，馬虎不得；今天再與自來水公司總經理李嘉榮電話聯絡，要求自來水公司調度用水時，務必更加謹慎小心，類似狀況第一時間應緊急公告民眾暫停用水。

黃敏惠今天再次請自來水公司積極辦理後續改善，以及相關補償協商事宜，未來在危機處理上應與市府更密切聯繫，維護民生用水安全。（編輯：陳仁華）1110825