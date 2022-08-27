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身障青年打拚為父親買車還房貸 中市府協助就業

2022/8/27 10:47（8/27 10:51 更新）
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23歲的身障青年小蔡經由台中市勞工局就服員何姿誼（右）輔導，如今工作獲公司肯定，有穩定收入，逐漸實現為父親買新車還房貸的願望。（台中市勞工局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年8月27日
23歲的身障青年小蔡經由台中市勞工局就服員何姿誼（右）輔導，如今工作獲公司肯定，有穩定收入，逐漸實現為父親買新車還房貸的願望。（台中市勞工局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年8月27日
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（中央社記者郝雪卿台中27日電）23歲的身障青年小蔡是家中長子，心中最大願望是努力賺錢為父親買新車還房貸，台中市勞工局今天表示，透過支持性就業服務個案輔導推介就業，如今已成為稱職員工。

小蔡是勞工局支持性就業服務個案，由就服員何姿誼輔導，何姿誼告訴中央社記者，有中度智能障礙的小蔡高中畢業後，曾經做過工廠作業員及清潔員，因無法適應而離職。

何姿誼說，待業期間，小蔡最怕鄰居問他為什麼不去工作，這牴觸他心中「長子撐家」的觀念，經常為此情緒激動，甚至與家人起爭執，家庭關係很緊張。

勞工局接手輔導小蔡就業後，除了就服員積極推介就業，職管員也轉介小蔡一家人參與職涯探索家庭會談，讓家人了解小蔡焦慮感的緣由，不再當他是不懂事的孩子，彼此互動也從直接責罵，變為鼓勵與支持，緊張關係逐漸化解。

何姿誼指出，在小蔡順利進入宥青食品廠當清潔員後，因為有穩定收入，又有家人鼓勵，情緒有了明顯轉變，與公司同事也能融洽相處。

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小蔡初上班時，因為是公司首次進用的身心障礙員工，彼此間不知如何相處，連如何安排工作都很頭痛。公司人資助理羅怡雯說，幸好有就服員一路協助當橋梁，溝通彼此需求，幫忙工作培訓。最重要的是，教會同事們建立「一視同仁」觀念，不要當小蔡是特殊份子，這也讓防衛心很重的小蔡，終能敞開胸懷。

小蔡在公司表現良好，讓業者對進用身心障礙者有信心，表示有適當職缺，願意再進用。小蔡認真打拚，贏得公司認同外，由於有穩定工作，每月薪水悉數交給爸爸時，為爸爸買新車，減輕爸爸房貸負擔的願望，一步步實現，也讓小蔡展露笑容。（編輯：黃世雅）1110827

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