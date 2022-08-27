花蓮溪口廢棄物監測 家戶及現地丟棄垃圾占多數

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黑潮海洋文教基金會長期監測花蓮溪口廢棄物，發現北岸出入口的消波塊區被人丟置建材、事業廢棄物及大量玻璃瓶等，推測來源是蓄意棄置。（黑潮海洋文教基金會提供）中央社記者張祈傳真 111年8月27日

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（中央社記者張祈花蓮縣27日電）黑潮海洋文教基金會長期監測花蓮溪口廢棄物，發現以家戶垃圾及現地丟棄占多數，消波塊區甚至有丟棄建材、事業廢棄物，呼籲政府應從源頭管理，才能有效減少岸際垃圾。

黑潮海洋文教基金會監測花蓮溪口沿岸廢棄物已超過10年，2年前有別於過往隨機、不固定的調查，改以每個月1次頻率監測，並將花蓮溪出海口沙洲分為溪側、海側及北岸出入口的消波塊側等3區，以國際海洋廢棄物登錄表（ICC）紀錄，分析比較廢棄物來源，今天發表監測結果。

黑潮研究員温珮珍指出，3個區域整體結果，寶特瓶為大宗，其次為抽菸行為相關的菸盒、菸蒂，再來是外帶便當盒、紙碗、竹筷等免洗餐具。

温珮珍指出，北岸消波塊間有建材、事業廢棄物及大量玻璃瓶等物品，推測來源是蓄意棄置；溪側沙洲多為寶特瓶、家庭廢棄物為多數，由上游河漂垃圾占8成；海側沙洲同樣以寶特瓶為大宗，經檢視外觀，推測是當地遊憩活動、釣魚及家庭廢棄物等占多數。温珮珍表示，經長期監測結果，花蓮溪口沙洲除了承接海漂垃圾，更多數量是來自河川上游丟置的家戶垃圾，沿岸釣魚、遊憩活動等現地丟棄的垃圾，甚至還有惡意棄置的營建廢棄物。

黑潮海洋文教基金會執行長林東良接受媒體聯訪指出，政府每年花了很多預算在攔截廢棄物、處理末端垃圾，但沒有真正解決問題，經這2年監測結果，發現大多垃圾都是現地丟棄或上游家戶垃圾，管理上也應走向源頭管理。

林東良指出，以垃圾的角度做管理，了解垃圾來源，如何改善垃圾棄置問題，需要長期、跨單位合作，才能真正解決垃圾問題。

林東良表示，未來會積極參與相關會議，向政府說明這次監測結果，並提供建議策略，這份研究報告經整理後，也會上傳到黑潮海洋文教基金會官網，供民眾了解。（編輯：黃世雅）1110827