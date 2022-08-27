林右昌出新書 引領讀者體驗基隆42家咖啡廳魅力

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基隆市長林右昌（前）推出新書「想入啡啡：林右昌的浪漫私旅」，記錄基隆42家特色咖啡廳，他27日並親自出席新書發表會，與民眾開心合影。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年8月27日

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（中央社記者沈如峰基隆27日電）基隆市長林右昌新書「想入啡啡：林右昌的浪漫私旅」今天發表，書中記錄42家林右昌的咖啡廳口袋名單，引領讀者體驗基隆城市魅力。

基隆市政府發布新聞稿表示，由時報出版的「想入啡啡：林右昌的浪漫私旅」，今天於基隆東岸廣場舉行新書發表會，林右昌親自出席。

林右昌說，靠近海港地方一定是浪漫、充滿文化與人文氣息，也最有情調，在這種城市漫步就像置身巴黎、倫敦、橫濱、上海或東京的港灣，讓男女朋友或老夫老妻手牽手，想談一場戀愛，港口味道應是甜甜的，不只是鹹鹹的。

他說，基隆接受西化較早，接受外來文化也很早，基隆人熱情奔放進取，也讓人想到城市環境應是彩色而非黑白的，也可發現基隆是全台市區咖啡店密度高的城市，看到基隆人在菜市場採買後，或是在崁仔頂魚市一早忙完後都在喝咖啡，這種風情是基隆獨有城市人文景觀。

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林右昌表示，透過新書，希望把這樣基隆獨特情調與文化讓更多人知道，基隆近年的城市環境改變後，大家對基隆未來想像也不一樣，越來越多咖啡店及年輕人回到基隆發揮創意，豐富基隆文化基底與城市魅力，這本書非專屬他，而是大家共同擁有。

市府指出，「想入啡啡：林右昌的浪漫私旅」書中記錄42家林右昌口袋名單咖啡廳，有的是看書看海好所在、有的隱身菜市場、有的是網美打卡店，有的能看船也可逗貓，也有海派浪漫，更希望讓讀者感受海洋國門「起點城市」銳變。（編輯：方沛清）1110827