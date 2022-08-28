收到陳其邁送鹹酥雞 柯文哲：會帶回台北慢慢吃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市長柯文哲（前）28日晚間陪民眾黨高雄市議員參選人到瑞豐夜市掃街拜票，被問到是否收到高雄市長陳其邁送的鹹酥雞，柯文哲說，有收到1盒，會帶回台北慢慢吃。中央社記者蔡孟妤攝 111年8月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）高市府舉辦「鹹酥雞嘉年華」活動，台北市長柯文哲今天出席高雄活動表示，收到高雄市長陳其邁送的鹹酥雞，他會帶回台北慢慢吃。對於高雄市長選舉支持誰，他說「自然就好」。

陳其邁下午出席「鹹酥雞嘉年華」活動，他接受媒體聯訪。媒體提問，是否會請柯文哲吃鹹酥雞。對此，陳其邁回答「當然會」，歡迎柯文哲到高雄，會準備1份鹽酥雞送柯文哲。

陳其邁還當場在1包鹹酥雞內加不少辣椒粉，他笑說「把這份大辣的包起來，送去給柯文哲」。

柯文哲晚間陪民眾黨高雄市議員參選人陳妙真、莊貽量、劉家榮等人到瑞豐夜市掃街拜票，柯文哲接受媒體採訪。媒體詢問，是否收到陳其邁的鹹酥雞。柯文哲對此表示，「有啊，他送我1盒，我帶回台北慢慢吃」。

年底高雄市長選舉，民眾黨尚未推出高雄市長人選。媒體提問，是否有與國民黨高雄市長參選人柯志恩談合作。柯文哲回答，目前沒有。

媒體追問，高雄市長選舉要支持誰。對此，柯文哲說，「自然就好」。

柯文哲今天下午在高雄大遠百17樓舉辦簽書會，陳其邁在1樓戶外廣場出席全國鹹酥雞嘉年華活動，但2人活動時間差約1個小時，未能碰面。

不過，柯文哲接著與陳其邁在1場不對外開放的晚宴上碰面，2人互相握手寒暄，低調同台；晚宴後，柯文哲再陪民眾黨高雄市議員參選人到瑞豐夜市掃街。（編輯：戴光育）1110828