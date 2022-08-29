營造友善環境 高市公車到站原住民族語廣播服務

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為營造族語友善環境，高雄市交通局表示，即日起那瑪夏區行駛至高醫、長庚醫院、旗山、甲仙公車，行經那瑪夏區內站位時，將以布農族語及卡那卡那富族語播報站位名稱。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月29日

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）「足貼心！」市府交通局為營造族語友善環境，即日起那瑪夏行駛至高醫、長庚醫院、旗山、甲仙公車，行經那瑪夏區內站位時，將以布農族語及卡那卡那富族語播報站位名稱。

這項營造族語友善環境，公車到站原住民族語廣播服務，除方便原住民長者搭乘，也讓一般遊客多認識原住民文化。

交通局長張淑娟說，為推廣並落實原住民族語言發展，先前行經茂林區H31公車沿線視原住民族群的分佈，分別以茂林語、萬山語、多納語來進行到站播報，受到一致好評。這次與市府原民會攜手合作錄製族語站播，這項政策未來會逐步推廣到其他原鄉部落，以優化原鄉地區公車服務。

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交通局運輸管理科表示，目前高雄市公車車內到站廣播有國語、英語、台語、客語等4種語言，即日起H21(那瑪夏-高醫)、H22(那瑪夏-長庚)及H22區間車(那瑪夏-甲仙)等3條公車路線在那瑪夏區內站位到站時，除國語、英語廣播外，將加入那瑪夏區內主要使用的布農族語、卡那卡富族語，讓原住民鄉親長輩更容易搭乘。

族語的站名播報受到原住民鄉親喜愛與好評，並認為「有了在地原住民語廣播，讓MOMO(長者)搭乘公車親切、方便許多，出門搭公車不再害怕了，很棒！」（編輯：孫承武）1110829