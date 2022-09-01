花蓮秀林薑、苦瓜及四季豆旱害 農委會現金救助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

年中高溫少雨，花蓮秀林鄉的薑、苦瓜、四季豆受到植株葉面乾枯、生長受阻等乾旱影響，農委會公告辦理天然災害現金救助，即日起受理至12日，可至秀林鄉公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年9月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣1日電）受7月間高溫、未降雨影響，花蓮秀林鄉的薑、苦瓜、四季豆受到植株葉面乾枯、生長受阻等乾旱影響，農委會公告辦理天然災害現金救助，即日起受理至12日。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯今天接受媒體聯訪指出，秀林鄉薑、苦瓜、四季豆等作物，因旱災出現植株葉面乾枯、生長受阻或落花、落果等乾旱受災情況，經勘查受損面積都達3成。

陳淑雯表示，經縣府向農委會爭取，農委會已於8月31日公告秀林鄉辦理乾旱農業天然災害現金救助，四季豆救助額度每公頃新台幣4萬1000元、薑及苦瓜每公頃救助5萬1000元，受災農友即日起至12日，可至秀林鄉公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳淑雯指出，今年氣候異常，年初大雨不斷，年中高溫少雨，提醒農友若發現農作物生長情況不佳，盡快向公所通報。

花蓮今年截至目前，申報天然災害現金救助品項，包括已核撥的壽豐鄉高接梨穗2.07公頃；瑞穗、卓溪、玉里、花蓮市等合計16公頃的改良種芒果；瑞穗、玉里共約160公頃的西瓜；瑞穗茶區60公頃；光復鄉油茶樹5公頃；玉里鎮赤科山及富里鄉六十石山金針等作物。（編輯：陳仁華）1110901