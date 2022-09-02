苗縣議員劉順松驟逝 兒接棒登記參選圓父遺願

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有意爭取連任的民進黨苗栗縣議員劉順松（左）8月初因確診COVID-19驟逝，劉順松兒子劉治竑（右）2日登記參選第4選區議員，盼為父親完成服務地方遺願。（劉治竑提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月2日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）民進黨苗栗縣議員劉順松有意爭取連任，未料日前驟逝，長期擔任特助的兒子劉治竑，今天登記參選第4選區議員，盼為父親完成服務地方遺願。

劉順松曾任後龍鎮校椅里長、後龍鎮民代表及2屆苗栗縣議員，生前是民進黨在苗栗縣第4選區（竹南、後龍、造橋）唯一一席縣議員，原本已獲黨提名爭取連任，未料8月初確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）住院治療多時，至8月30日病情惡化離世，享壽70歲。

劉順松的驟逝令地方鄉親震驚、不捨，也為第4選區議員選情增添變數。

劉順松兒子劉治竑今天透過新聞稿表示，過去他長期擔任特助，協助父親服務基層，連日來，地方勸進，希望他能接下父親棒子登記參選。

現年41歲的劉治竑指出，父親50歲從民營味全公司退休後投身政壇，一路從基層里長到議員，立下「鄉親有事我就到」的服務口碑，這幾天，許多鄉親到家中悼念父親，談起父親為大家付出的過往事跡，令他感動，他願意承擔父親志業，挑起為後龍鄉親服務的天職。

他說，在黨籍人士積極奔走下，獲得民進黨推薦，並趕在最後一天完成登記，代表民進黨參選第4選區縣議員，盼能延續民進黨在後龍唯一的議員席次，也讓父親的服務口碑流傳鄉里不輟。（編輯：張銘坤）1110902