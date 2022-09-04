推廣文旦柚 花縣府攜手農友開拓多元銷售管道

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（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）花蓮文旦柚上市，縣府透過各項行銷廣告、活動及媒合，擴大文旦柚銷售，持續爭取中央補助宅配運費，以鼓勵農民自產自銷，並將爭取農糧署收購更多大果，保障農民基本收益。

花蓮縣政府今天發布訊息指出，文旦柚為花蓮大宗農產之一，種植面積約占全國總面積1/4，產量約1萬6000公噸；推廣文旦柚行銷，積極輔導農會辦理展售及評鑑活動，從3月柚花季開始辦理相關行銷活動，就是為今年文旦產銷期短提早部署，希望能穩定文旦柚價格。

縣長徐榛蔚表示，今年文旦銷售期短，因此年初以來即提早執行各項文旦柚相關行銷計畫，包含柚花健走及路跑，讓當地優美環境深植人心，也讓民眾了解花蓮縣農產品天然優勢，更藉以推廣預購。

另外，執行文旦柚產地餐桌輕旅計畫，體驗瑞穗鄉柚花的延伸活動如採花製香、入菜等，配合瑞穗鄉公所辦理柚花小旅行，希望透過產地觀光旅遊，完整當地主題體驗活動，凸顯文旦柚花的附加價值，以吸引加工廠商進行去化。

農業處長陳淑雯說明，今年文旦柚突遇中國禁運，隨即邀集加工業者擴大文旦柚加工果採購，較去年400公噸增加至800公噸，提早去化銷售壓力。

鼓勵農民自產自銷宅配，增進農民收益，縣府將積極向農糧署爭取宅配運費補助，降低柚農成本。

此外，縣府補助農會及公所每週到雙北都會區辦理展售會拓展客源，讓消費者在台北希望廣場、花博市集、建國花市、海山捷運站即能購買花蓮文旦柚。

行銷花蓮文旦柚，除了製作精美型錄及辦理買箱送券的抽獎活動外，在高速公路T-BAR及捷運車站皆設置大型廣告，並邀請知名藝人、網紅等推廣；也在UBER EATS、電視購物及福委會平台上架，同時媒合企業團購。

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在外銷部分，縣府鼓勵農民團體及外銷貿易商積極開拓中國以外市場，將銷往新加坡、香港、日本等；農業處統計，去年全國文旦柚外銷中國5000公噸，花蓮占了1100公噸，今年花蓮縣文旦柚外銷供果園登錄有1900公噸準備外銷，目前陸續出貨中。

為改變文旦柚為中秋節時令水果刻板印象，縣府正開發食農教育桌遊，希望學童在遊戲中改變觀念，增加認識文旦柚生長知識與可應用的加工成品。（編輯：陳仁華）1110904