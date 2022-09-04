台南水道博物館羅漢松落果 遊客撿拾添樂趣

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南山上花園水道博物館園區以豐富植物生態聞名，時序即將入秋，園區內可見許多掉落樹果，有長得像愛心的掌葉蘋婆果莢，還有像羅漢造型的羅漢果實，為遊客增添出遊樂趣。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，前身為台南水道的山上花園水道博物館，從日治時期開始計畫性栽種羅漢松、樟樹、琉球松等大量樹種，國民政府來台接收後，一度將主要建築以外的區域規畫成苗圃，更增加植栽豐富性。

台南市文化局指出，山上花園水道博物館除了有珍貴的水道建築等國家古蹟，也吸引不少愛好生態的遊客到訪，讓充滿文化底蘊的博物館兼具環境教育功能，館方人員最近常發現有遊客在羅漢松樹下撿拾果實，詢問後得知是要撿回家準備製作盆栽。

台南七甲花卉產銷班班長黃毅斌指出，羅漢松的果實形狀奇特，「頭部」圓溜溜的，身體如「羅漢肚」像極了羅漢，因此得名；羅漢松是一般庭園吉祥樹木深獲民眾喜愛，也是很好的盆栽造景素材。

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館方人員指出，台南水道在1912年興建之初，日本人就在快濾桶室周遭種植大批羅漢松，迄今還有超過40棵存活，其中最大的一棵，樹徑需要3個成人環抱，是相當珍貴的自然資產，最近正逢羅漢松落果期，一顆顆長相討喜的羅漢果實，吸引民眾撿拾。

館方人員指出，除了羅漢松果外，園區掌葉蘋婆也正在落果，紅色果莢宛如愛心，浪漫造型吸引遊客目光，撿拾回家做為裝飾，也成為近日到訪園區的另類收穫。（編輯：黃世雅）1110904