參加新住民慶中秋活動 蔡培慧：擴大創業補助

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（中央社記者吳哲豪南投4日電）民進黨南投縣長參選人蔡培慧參加黨籍立委羅美玲舉辦的新住民活動，也提出新住民政策主張；蔡培慧指出，不少新住民選擇創業做生意，如當選縣長，將擴大新住民創業補助。

民主進步黨南投縣長參選人蔡培慧競選總部今天發布新聞指出，黨籍立委羅美玲及南投縣新媳婦關懷協會舉辦「新住民親子暨多元文化活動WTO兄弟姐妹會」活動，邀請南投縣內新住民家庭，一起參與燈籠DIY及月餅烘焙等活動，蔡培慧也到場和新住民家庭提早慶祝中秋節。

蔡培慧致詞時說，南投縣新住民人口數已超過全縣人口2%，新住民家庭也扎根到第3代，不管來自越南、馬來西亞還是泰國，都是台灣重要的族群成員，她如果當選縣長，將成立新住民事務委員會，提供各種政策的諮詢及輔導窗口。

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蔡培慧指出，新住民除了從事勞動或看護工作外，不少人選擇創業做生意，如果當選縣長將擴大新住民創業補助，透過評選及獎勵計畫，選出團隊補助創業基金，也規畫在縣府設母語專線服務，讓新住民服務新住民。

蔡培慧指出，目前南投縣僅有南投市有設立緊急安置場所，未來她將盤點合適場址評估設置緊急安置所，提供新住民危急需求，並提供心輔諮詢，而她所提出的24小時臨托服務政見，希望能減輕年輕家庭輪班加班的托育壓力，讓南投縣不僅是新住民朋友的夫家跟婆家，也是可靠可依偎的娘家。（編輯：黃世雅）1110904