看好航太產業實力 NASA黑客松首邀高雄主辦並參賽

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「2022 NASA黑客松」今年以「創造空間」（Make Space）為主題，美國在台協會（AIT）看好高雄航太零組件產業鏈實力，首度邀高雄市參與主辦並參賽，5日也在亞灣新創園舉辦說明會。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月5日

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）「2022 NASA黑客松」今年以「創造空間」為主題，鼓勵各界解決太空與地球任務相關挑戰，AIT看好高雄航太零組件產業鏈實力，首度邀高雄市參與主辦並參賽。

美國在台協會（AIT）、美國國家航空暨太空總署 （NASA）等單位共同舉辦，全球最大的年度黑客松活動「NASA黑客松」（NASA Space Apps Challenge Hackathon），今年以「創造空間」（Make Space）為題，鼓勵全球各地新創以城市為名參賽，解決太空與地球任務相關的挑戰。

高雄市政府經發局今天新聞稿指出，主辦單位AIT今年首度邀請高雄市參與主辦並參賽，今天也在亞灣新創園舉辦說明會，邀請歷屆得獎團隊分享，吸引超過80人線上線下共同參與。

AIT文化官馬明遠今透過預錄影片指出，過去5年AIT極力推廣「NASA黑客松」，目標是讓大家聚在一起使用NASA提供的開放資料腦力激盪，解決地球上及太空中所遇到的真實挑戰，且活動中團隊產出的解法與點子在會後還能繼續分享，供全球專家學者使用。馬明遠說，高雄擁有優質理工人才、眾多研發機構及航太、製造業，非常期待雙方合作。

NASA黑客松評審團首席顧問暨總召吳俊輝今天親自南下說明賽制規則表示，NASA黑客松是一場地球村裡最高殿堂的競賽，讓創意得以貢獻人類，也讓產官學界得以找到人才。他指出，高雄是台灣航太產業重要基地，產官學界軟硬體人才兼備，呼籲在地人才踴躍組隊參與，讓世界看到高雄。

高市經發局長廖泰翔說，市長陳其邁上任後將產業轉型列為優先政策，吸引國際大廠投資超過5000億元，以大帶小推動產業結構性轉型，同時積極引進NASA黑客松等大型競賽活動，盼趁此機會廣邀在地新創與全球好手對決，激發更多創新應用發展。

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經發局指出，NASA黑客松自101年開始舉辦，是全球規模最大的公益型新創競賽，去年全球共有超過320個城市、2萬8000人參賽，解決28項挑戰並創造2814個創意解方。2017及2021年都有台灣團隊獲得全球首獎，在國際舞台上備受肯定，是受到全球關注的絕佳機會。

今年競賽10月1日起接連兩天，將在台北、桃園、高雄同時舉辦，分成「城市本地賽」與「全球競賽」，高雄市首度參與城市賽，將選出前3名並參與全球競賽，爭取最佳使用數據、硬體、銀河撞擊、勵志、任務概念、科學運用等6個全球性獎項。（編輯：謝雅竹）1110905