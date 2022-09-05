參選引新人不滿 陳麗娜：將退政黨推薦以無黨參選

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）國民黨高市議員陳麗娜2日突然登記參選，引發黨內同選區新人陳識明不滿，風波延燒數日未歇，陳麗娜今天下午發表聲明表示，為維護初選參選人權益，將退回政黨推薦，以無黨身分參選。

高雄市第10選區（前鎮、小港區）資深市議員陳麗娜曾表示「不競選連任」，交棒助理呂謦煒，但最終初選由陳識明出線。不過陳麗娜助理2日突然在登記截止前到選委會代辦登記，引發陳識明不滿。

國民黨高雄市黨部昨天新聞稿回應表示，第10選區有2席婦女保障名額，但國民黨僅1名女性參選，因考量選情發展，同意陳麗娜報准參選。陳識明昨天在臉書發文籲國民黨退還他初選期間的費用，今天再發文要求黨中央鄭重道歉。

陳麗娜3日接受媒體聯訪說，黨中央與她討論過一陣子，希望加入選戰、炒熱選情，讓更多泛藍支持者出來投票，甚至多搶下一個議員席次，讓情勢對議長選舉更加有利，在整體考量後，最後一刻決定「把責任擔下來。」

不過陳麗娜今天下午發表聲明，表示為顧全大局，維護國民黨初選參選人權益，決定退回政黨推薦，不參與國民黨配票，以無黨身分參選。也請國民黨聲明抽回政黨推薦，亦不參與地方黨部活動。

陳麗娜表示，同意參選，是為了牽制綠營婦女保障選票，不讓綠營轉移票源、壓縮國民黨候選人當選機率。「牽制綠營，保護隊友，爭取當選席次最大化，這是我被說服參選的原因。」

陳麗娜說，但是接下來的發展，卻與她的初衷大不相同。「本想好好過自己的生活，最後關頭不忍國民黨席次崩解而參選，卻因黨的溝通不足、產生誤解，換來我棧戀權力的嘲諷，顧全大局變成是我的錯，真是何苦！」

陳麗娜表示，登記參選後，依法不能退選，她只能退回政黨推薦、也不再擔任柯志恩競選市長發言人，以無黨身分參選議員，讓國民黨回到提名3人的原狀。而她將以無黨籍身分繼續牽制綠營，未來若有選票補助款，也將全數捐做公益。

對此，國民黨高雄市黨部發布新聞稿表示，尊重陳麗娜的決定，但是否符合選罷法相關規定還需要再了解。市黨部主委許福明說，對市黨部沒有做好黨內溝通，造成黨內紛擾及各方同志受到委屈，要再次表達歉意。（編輯：黃世雅）1110905