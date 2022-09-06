全聯捐贈物資攜手芥菜種會 送暖中區弱勢家庭

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）基督教芥菜種會中區服務中心社區食物銀行今天獲全聯慈善事業基金會贊助，捐贈奶粉等物資，芥菜種會執行長李肇家說，愛心物資將發放中部縣市弱勢家庭及偏遠鄉鎮、原鄉部落。

捐贈儀式上午在全聯福利中心台中惠文門市舉行，由李肇家代表受贈，並致贈感謝狀給財團法人全聯慶祥慈善事業基金會社工組長陳芷萱，捐贈物資包括奶粉、燕麥片及保久乳等市值約新台幣200萬元。

李肇家致詞表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，芥菜種會服務的弱勢家庭在經濟衝擊、物價上漲的情況下，生計更加雪上加霜，感謝全聯慶祥慈善事業基金會捐贈食物及民生必需品，減輕受助者的經濟負擔，也讓芥菜種會的社工可以帶著物資，隨時問候及關懷這些家庭的需要，讓他們感受到溫暖與關懷。

芥菜種會目前在全台各地設有157間社區食物銀行，而中區服務中心於去年與台中市政府合作，成為台中市愛心食物銀行第19家聯盟店，進一步服務更多有需要的家庭。

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芥菜種會說明，這次物資發送以單親弱勢與隔代教養家庭、孩童需求為主，包括單價高、不易募集的奶粉及女性生理期用品，主要都是送到經濟困難與有需要的家庭。

芥菜種會表示，獨居在台中偏遠山區的張姓男子是靠輪椅行動的身障者，由台中市政府轉介芥菜種會關懷，每月所領取的身障津貼幾乎都用來繳房租，生活費用所剩無幾，因此看到送來的奶粉、麥片、保久乳和洗衣精等物資時很感動，連一旁照顧的居服員也同時感受這份溫暖。（編輯：卞金峰）1110906