參選引發風波 陳麗娜：不參與黨部輔選或配票

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）國民黨高市議員陳麗娜最後一刻登記參選，引發爭議，她今天強調，初衷是希望為國民黨加分、共好，將不會參與任何黨部輔選或配票活動，讓原本選區提名的3人有更大勝選空間。

高雄市第10選區（前鎮、小港區）資深市議員陳麗娜曾表示「不競選連任」，交棒助理呂謦煒，但最終初選由新人陳識明出線。不過陳麗娜助理2日突然在登記截止前到選委會代辦登記，引起陳識明不滿，風波也持續延燒。

陳麗娜昨天發聲明表示，為維護初選參選人權益，將退回政黨推薦，以無黨身分參選。不過高雄市選舉委員會隨後發出新聞稿表示，依規定須由原推薦政黨於登記期間截止前，即9月2日下午5時30分前，向原受理登記選委會撤回推薦。

高雄市選舉委員會表示，到截止期限前未收到任何「候選人政黨撤回推薦書」，因此屆時候選人選舉公報上仍會刊載候選人推薦政黨名稱。

陳麗娜今天在議會接受媒體聯訪說，服務處有打去問選委會，得知已逾期無法撤回資料，但她仍有跟黨部表明要退出政黨推薦，黨中央也知情，第10選區實質上仍維持提名3人，她不會參與黨部活動及配票，盼讓3人有更大勝選空間。

陳麗娜強調，參選初衷是希望為國民黨加分、共好，甚至有救援意味，讓國民黨席次增加，進而在議長選舉上獲勝，因此絕不希望傷害任何人。

陳麗娜表示，期待國民黨在第10選區有好成績，也希望大家對國民黨提名3人給予支持，「我自己的部分，我自己努力就好了」。她也坦言，如果當初溝通順暢，相信事情就不會發生，但選舉腳步逼近，已沒有時間責備誰的誤失。

國民黨高雄市黨部主委許福明接受中央社記者訪問表示，送交選委會的資料已無法撤回，主要是陳麗娜不會參與黨部相關輔選、配票活動，國民黨在第10選區實質上還是維持提名3人，黨部會全力輔選3人，陳麗娜則不會參與。

陳識明接受中央社記者訪問表示，他要對抗的不是國民黨和陳麗娜，而是制度。木已成舟，會再跟黨部等方面加強溝通，但不希望其他陣營參選人藉機見縫插針，拉抬選情。他並強調自己一直有在市議員選戰中努力，未來也會繼續努力。（編輯：郭諭儒）1110906