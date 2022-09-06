中市僅開放2處烤肉 盧秀燕籲民眾過節做好防疫

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中秋節3天連假9日即將登場，台中市長盧秀燕6日在市政會議中指出，今年烤肉區域僅開放「清水鰲峰山公園烤肉區」、「北屯中正露營區」2處，並建議未施打疫苗的長者、幼童不要參加活動。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月6日

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）又到中秋烤肉時節，台中市今年烤肉區域只開放清水鰲峰山公園烤肉區及北屯中正露營區共2處，台中市長盧秀燕今天表示，市民過節時仍要做好防疫工作，才能與家人安心過節。

中秋3天連續假期從9日開始，烤肉已成中秋應景活動，盧秀燕今天在市政會議中指出，今年烤肉區域僅開放「清水鰲峰山公園烤肉區」、「北屯中正露營區」2處，並建議未施打疫苗的長者、幼童不要參加活動。

盧秀燕表示，台中市中秋防疫規範參考中央的中秋防疫指引。第一，老人、幼兒未打疫苗者，建議不要參加活動；第二，為平衡民眾需求和防疫安全，今年僅開放「清水鰲峰山公園烤肉區」、「北屯中正露營區」2處供民眾烤肉，其餘綠地、公園、園道等都禁止烤肉，除拍照、用餐外，全程應佩戴口罩；第三，中秋期間參加活動，不得逐桌敬酒、敬茶。

盧秀燕也提醒市民，過節同時仍要好好「防疫」，在防疫不鬆懈原則下，和家人安心共度美好佳節，祝福所有市民朋友中秋節快樂，月圓人團圓，平安、幸福。

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此外，盧秀燕在會中也肯定市府觀光旅遊局官網做得不錯，她並建議，以旅客觀點來說，可加強飲食方面資訊，包括米其林、必比登等獲獎業者，都可在網站呈現供民眾搜尋。

盧秀燕指出，另官網中也可連結市府工策會十大伴手禮相關資訊，讓民眾了解台中特色商品；而台中也有很多觀光休閒農場，也可連到農業局網站提供相關資訊；希望觀旅局網站能一站式提供資訊，吃的、喝的、買的、用的都能搜尋，提供旅客更便捷服務。（編輯：陳仁華）1110906