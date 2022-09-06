議員指黃珊珊競總施工申請不完備 柯文哲允處理

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北6日電）台北市議員徐弘庭表示，前副市長、無黨籍台北市長參選人黃珊珊競總施工，吊車占用人行道與機車格卻未申請、罔顧民眾安全；市長柯文哲允諾依法處理。

台北市長柯文哲今天率市府團隊至議會接受市政總質詢，國民黨議員徐弘庭表示，他4日下午接到民眾陳情，光復南路238號有吊車在施工，且占用機車停車格與人行道，吊車還併排在紅黃線上，一查才發現該處是黃珊珊競選總部。

徐弘庭說，調閱資料後發現施工範圍只申請柏油路，但實則橫跨人行道與旁邊的機車格，並詢問若要在人行道跟機車格施工，主管機關為何。

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交通局副局長陳榮明表示，若占用到人行道要跟工務局新建工程處申請、道路方面則要經過交通局同意。徐弘庭批黃珊珊團隊便宜行事，並說管理城市不能得過且過、做半套，黃珊珊身為前副市長，自己競總施工卻沒有顧及行人安全，讓民眾檢舉、陳情，覺得牽車時吊臂在上面晃來晃去很危險、又沒有安全維護。

徐弘庭指出，根據道路交通安全管理條例，黃珊珊團隊在警方、新工處、停車工程管理處等的申請都不完備，雖然工程已完工，但還是要依法裁處，柯文哲點頭允諾。（編輯：李錫璋）1110906