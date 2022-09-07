林穎孟籲簽捍衛台灣承諾書 柯文哲拒簽反嗆

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（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市長柯文哲昨天赴市議會總質詢，議員林穎孟提出簽署「捍衛台灣、絕不投降」承諾書，柯文哲拒簽怒嗆「我管妳去死」。市長參選人黃珊珊今天說，這是議員質詢態度問題。

林穎孟昨天在北市議會市政總質詢時，詢問柯文哲關於台北市政府訓練民防系統議題。柯文哲當下回應，不要問那些無聊題目、是要開始訓練軍隊嗎？

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林穎孟事後拿出「捍衛台灣、絕不投降」承諾書，並走上備詢台問柯文哲是否簽署？柯文哲當下卻在議場內回應，根本不想理、「我管妳去死」，拒絕簽署，並稱「妳沒資格上來，下去」。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天前往士東市場，會前接受聯訪，對此議題表示，議員質詢時間寶貴，應多詢問市政議題，但卻長期在議場提到意識形態問題，任何首長沒義務要回答，但柯文哲言行也要自行承擔，且像她過去擔任議員期間從不會以意識形態逼問別人簽署文件，這是質詢態度問題。（編輯：李亨山）1110907