建案鄰損7戶成危樓拆除完畢 高市府專案小組助求償

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高雄市前金區工地造成路面塌陷、7戶鄰宅成危樓，在受損戶陸續完成搬遷後，8月29日起進行拆除，提前於8日拆除完畢。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月8日

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（中央社記者曾以寧高雄8日電）高雄市前金區建案工地造成路面塌陷、7戶鄰宅成危樓，受損戶陸續完成搬遷後，8月29日起進行拆除，提前於今天拆除完畢；副市長林欽榮並責令組成專案小組，助鄰損戶求償。

高市前金區自強一路83巷建築工地8月14日發生道路塌陷，導致周邊7戶民宅嚴重傾斜，被判定危樓須拆，市府取得全數受損戶同意後於8月29日開始拆除工程，原預計9月22日完成。

高雄市政府工務局今天發布新聞稿指出，林欽榮今天親赴工地視察表示，拆除工程預計可提前於今天完成拆除，將可提供給民眾更安全、更安心的生活空間。

林欽榮說，顧及周邊民眾通行及安全需求，已請工務局、承包商、警察局、交通局等單位，針對自強一路後續拆除施工範圍、AC路面鋪設及通車動線之交維計畫充分討論，昨天開放臨近商家南往北的單向車道通車，預訂於9月底可全線通車。

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林欽榮指出，自強一路工地坍塌致鄰損案，市府除應積極協調承包商拆除危樓、降低公安風險外，也持續請民政單位陪同承商慰問鄰損戶，以關心瞭解其需求；另也責令工務局與法制局組成專案小組，逐日瞭解及協助起造、承造及監造人與鄰損戶賠償協商進度，務求鄰損戶能夠充分得到求償保障。

此外，林欽榮說，周邊建物安全仍須加強維護，建築物監測儀須24小時隨時保持監測；並責令工務局建管處、4大專業技師公會持續注意拆除安全及清運作業，也務必進行工地監控量測，並要求承商24小時派專業技師作即時數據之監控及判讀，以為應變。（編輯：陳仁華）1110908