更多編輯台推薦新聞：
力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例
國際

力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例

金鐘獎第57屆完整入圍名單一次看
娛樂

金鐘獎第57屆完整入圍名單一次看

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐
生活

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨
政治

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日月潭金盆阿嬤92歲辭世 飄香逾60年碼頭茶葉蛋暫停營業
首頁 / 地方

議員問台灣中國關係緊張原因 柯文哲：大國影響小國

2022/9/8 17:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北8日電）台北市議員許淑華今天質詢台灣跟中國關係緊張原因，台北市長柯文哲表示，大國可影響小國，但客觀的講，中國國家主席習近平要負最大責任，且中美間才是重要題目。

台北市議會下午召開定期大會市政總質詢，柯文哲率台北市政府局處首長列席備詢。民進黨籍北市議員許淑華質詢，台灣跟中國目前關係緊張，是因中央政府的問題嗎？

柯文哲答詢，這是難題，但很客觀的講，習近平要負最大責任，因大國可影響小國、小國較難影響大國，所以大國要做好，且他也認為若有無人機擾台，應該要打下來，讓相關動作非常明確。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

許淑華追問柯文哲對兩岸關係論述。柯文哲答詢時先提到12月26日（卸任市長日期）之後再問，事後卻表示，知道這是難題，重點不是對中國論述，應是對台灣論述，其實中美之間才是重要題目，那有兩岸問題，應是指太平洋兩岸，並不是台灣海峽兩岸。

柯文哲接著說，應以台灣為名、民眾為本，且要備戰能戰才能避戰，但像萬安演習就有很大問題，因目前會認為在準備或面對戰爭過程的因應方式太差。（編輯：張銘坤）1110908

柯文哲
城博12天僅6萬人次參觀 柯文哲再挨批藏預算 捷運萬大線1期工程進度逾6成 柯文哲不斷感謝
許淑華
許淑華論文再被控侵權 逢甲大學：審定調查中 許淑華論文再被控侵害著作權 蔡培慧籲毋枉毋縱
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族