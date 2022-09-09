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中秋連假小琉球訂房達9成 船班全日機動加開

2022/9/9 13:47（9/9 14:01 更新）
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中秋連假首日，9日小琉球島上好天氣，知名景點花瓶石的海邊陸續湧入戲水人潮。中央社記者李卉婷攝 111年9月9日
中秋連假首日，9日小琉球島上好天氣，知名景點花瓶石的海邊陸續湧入戲水人潮。中央社記者李卉婷攝 111年9月9日
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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）屏東離島小琉球迎來中秋出遊人潮，訂房達9成，因應旅客數量，船公司今天採全日機動加班；島上好天氣，海邊湧入戲水人潮。

暑假才結束，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情微幅上升，但今年中秋節3天連假仍延續國旅熱潮，屏東縣琉球鄉觀光協會理事長許博翰告訴中央社記者，小琉球地區在中秋節連假訂房率有9成。

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往返小琉球的東港碼頭，上午開始出現排隊搭船人潮，船公司採全日機動加班因應。蘇姓旅客表示，上午7時許就到碼頭等船，取票排隊不到20分鐘就登船，過程順利。

今天天氣好，不少遊客抵達後，立即奔向海邊消暑，小琉球知名的花瓶石景點，陸續湧入戲水、浮潛人潮。林姓水上業者說，除了原先預定的旅客，因為天氣熱，接到不少臨時想玩水的旅客詢問。（編輯：郭諭儒）1110909

屏東離島小琉球迎來中秋出遊人潮，訂房達9成，為因應旅客數量，船公司9日採全日機動加班。圖為民眾在東港碼頭排隊，等候前往小琉球。中央社記者李卉婷攝 111年9月9日
屏東離島小琉球迎來中秋出遊人潮，訂房達9成，為因應旅客數量，船公司9日採全日機動加班。圖為民眾在東港碼頭排隊，等候前往小琉球。中央社記者李卉婷攝 111年9月9日
許博翰
中秋連假延續國旅熱潮 墾丁小琉球訂房率高
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