蔡其昌批中市建設進度慢 市府：各項施政持續推動

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（前右）11日到沙鹿公有零售市場拜票，與攤商碰拳致意，親切互動。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月11日

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天指出，台中市多項建設進度緩慢，治安事件頻傳，空品退步。市府表示，過去3年多來，各項施政持續推動中，治安及空氣品質也有改善進步。

蔡其昌今天到沙鹿區共有零售市場拜訪攤商，與攤商親切互動，還有攤商對著蔡其昌比讚肯定，在過程中，蔡其昌接受媒體聯訪對於台中市長盧秀燕的看法時認為，盧秀燕不認真也沒有用心。

蔡其昌表示，例如海線鐵路雙軌高架捷運化，盧秀燕3年多來沒有任何的動作，捷運藍線的進度極其緩慢，市政路也沒有打通、太平南北向的交通要道也還沒有通，塞車越來越嚴重，空氣品質排名還退步，虐童跟治安的事件頻傳，連狼師案都要拖到民意沸騰才要動，大家都覺得盧秀燕其實沒有認真也沒有用心。

蔡其昌進一步指出，水湳會展中心進度已經落後2年了，攤位也減少一半，這些都是市民朋友的感受，特別像海線的朋友，覺得海線越來越邊緣化，越來沒有重大建設，這個都是市長不認真的表現，大家一直期待能夠選出一個會做事，可以改變台中、提出願景的市長，盧秀燕不做就讓蔡其昌來做。

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對此，市府回應表示，過去3年多來，各項施政持續推動中，尤其是空品改善，台中市不僅首度符合國家標準品質，更接近美國標準。海線雙軌高架化有其必要性，期盼交通部儘速完成審查，送行政院核定；捷運藍線日前已通過環境影響評估大會審查，市府持續爭取行政院儘速核定綜合規劃。

市府指出，台中國際會展中心經過市府積極邀標並克服種種困境後順利發包，預計113年完工、114年開幕營運；至於市政路延伸，第一標工程日前已完成評選，預計這個月開工；至於太平市民大道二期也預計於這個月通車，而整體治安環境也已大幅改善。（編輯：黃世雅）1110911