台南教師綜合研習中心動土 盼助提升教學品質

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市政府規劃建置在安定區的教師綜合研習中心今天動土，設計能容納超過300人的大型會議室、活動中心等硬體設施，盼有助提升教師專業發展及教學推動，預計114年完工。

市長黃偉哲上午在動土典禮致詞表示，台南市教師綜合研習中心經歷多次討論終於動土，共核定經費新台幣1億2000餘萬元，興建綜合研習大樓及活動中心，對教育界而言，可提升教學與研究，對地方而言則兼具活動中心功能，是學校和社區間相互溝通據點。

黃偉哲指出，身處教育第一線的教師應不斷吸收新觀念、新教法，因此規劃嶄新且設備齊全的教師研習中心，讓教師有好的環境學習是非常值得的，因為唯有準備萬全的老師，才能成就每一個孩子。

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教育局長鄭新輝表示，安定區位於台南地理中心區域，附近有國道8號、國道1號，交通方便，教師綜合研習中心硬體規劃分為兩部分，其中綜合大樓設有辦公室、講師休息室、圖書室、小會議室及能容納300人以上的大型會議室；活動中心挑高二樓，有743平方公尺，可配合社區活動使用。

鄭新輝指出，新建工程完成後可提供教師更優質、更安全學習空間，教育局創思與教學研發中心也將進駐教研中心，方便提供教師教學需要。（編輯：陳仁華）1110913