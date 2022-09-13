楊文科競選主視覺採文青色調 展現沉穩內斂風格

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新竹縣長楊文科力拚連任，競選團隊13日指出，這次在主視覺部分，設計以藍色搭配具有科技感的灰色調，象徵楊文科穩重、實在的個人特質，也代表他能持續掌握新脈動，開創年輕、有活力的新竹縣。（楊文科競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月13日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）國民黨新竹縣長楊文科爭取連任，他今天公布競選主軸「迎向新竹縣」，並以文青的藍色調作為主視覺，展現楊文科沉穩、實在的施政風格，並具有開創年輕、活力的竹縣特質。

楊文科團隊今天發布新聞稿指出，這次在主視覺的部分，設計以藍色並搭配具有科技感的灰色調，象徵楊文科穩重、實在的個人特質，也代表他能持續掌握新脈動，開創年輕、有活力的新竹縣。

在競選文宣部分，主視覺以「迎向新竹縣」（贏向新竹縣）為標語，簡短有力且充滿正能量；而競選識別，則以新竹縣的「竹」字為發展主軸，透過藍色調設計，展現動感的雙人向前行識別標誌「竹」字樣，上下採用灰色流線型，呈現風的概念。

楊文科團隊表示，競選文宣小物方面，配合防疫，以「竹」字樣LOGO，設計出藍色與粉紅色的2種跳色造型口罩、文青感十足；另外，還有荷葉扇與面紙，盼能吸引民眾目光。此外，楊文科將在9月25日於新竹縣政府前廣場，舉辦競選總部成立大會。（編輯：李錫璋）1110913