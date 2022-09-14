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蘭陽媽祖文化節9/16起遶境 19據點送Q版平安符

2022/9/14 18:00（9/14 18:11 更新）
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「2022蘭陽媽祖文化節」平安符14日亮相，以大紅祥瑞色為底，正面印有可愛Q版媽祖圖樣，背面則寫有「海陸巡安、庇佑蘭陽」。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年9月14日
「2022蘭陽媽祖文化節」平安符14日亮相，以大紅祥瑞色為底，正面印有可愛Q版媽祖圖樣，背面則寫有「海陸巡安、庇佑蘭陽」。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年9月14日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）「2022蘭陽媽祖文化節」將於16日在南方澳南天宮起駕，展開3天海陸遶境祈福，往年深受喜愛的平安符今天亮相，活動期間將在遶境的19處據點供民眾索取保平安。

宜蘭縣政府民政處今天表示，「蘭陽媽祖文化節」是宜蘭縣年度宗教盛事，今年活動將在16日於南方澳南天宮起駕，並恭迎所有參與海巡遶境的媽祖神尊，從南方澳漁港出發北上，遶行宜蘭精神地標龜山島後，於頭城烏石港入港上岸。

之後接續展開陸巡遶境，將以省道台9線公路為主軸往南，沿途進行宮廟參拜與信眾換香，16日晚間神尊預計駐駕礁溪鄉，17日晚上駐駕羅東鎮，18日回鑾南方澳南天宮，並舉辦眾神祈福晚會，為縣內祈求平安健康。

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民政處指出，縣長林姿妙今天將今年活動的平安符過火祈福。這次平安符以大紅祥瑞色為底，正面印有喜眉笑眼的可愛Q版媽祖，頭戴鳳冠，身穿「天后」黃色龍袍神衣，樣式討喜，彰顯媽祖賜福、微笑護佑眾生；背面搭配「海陸巡安、庇佑蘭陽」字樣。

民政處表示，民眾可於活動期間陸巡遶境途中，於19處地點向媽祖祈求索取平安符，限量5萬個，發完為止。（編輯：李錫璋）1110914

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