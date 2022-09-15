綠指鐵路工程補助態度不一 盧秀燕：立委可修法

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台中市長盧秀燕上任後要求中央應全額負擔台中鐵路立體化工程，她14日還提到，與國民黨籍立委江啟臣、楊瓊瓔等人爭取山線鐵路立體化，中央全額補助。民進黨議員江肇國（右2）、周永鴻（右）等人15日則在議會質詢時痛批是呼攏市民。中央社記者趙麗妍攝 111年9月15日

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中鐵路立體化工程，民進黨市議員指台中市長盧秀燕擔任立委時，不反對修改中央地方分攤比例，現又不願出錢拖延建設，盧秀燕表示，前總統馬英九不是民進黨爸爸，立委可修法。

台中鐵路立體化工程，盧秀燕上任後要求中央應全額負擔，盧秀燕14日提到，她與國民黨籍立委江啟臣、楊瓊瓔等人爭取，山線鐵路立體化，中央全額補助。民進黨籍市議員江肇國、蔡耀頡、周永鴻、張家銨今天在市議會質詢時痛批「呼攏市民」。

江肇國表示，前總統陳水扁時期，「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」並沒有限定高架化建設地方政府一定要負擔。前總統馬英九在2012年於「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」中增定地方政府要有自付額，更新訂定「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，要點中明定各級政府補助上限。

江肇國指出，台中山線鐵路高架化在2006年核定、2009年動工，江啟臣2012年才上任，說是共同爭取根本呼攏市民。盧秀燕表示，江啟臣當選立委後有參加修正案。

雙方爭論激烈，江肇國表示，盧秀燕擔任立委時不反對修法，馬英九要修法就讓他修，當市長後又說不行，呼籲盧秀燕要有大格局，不要只會用立委立場跟中央吵架，若是反對馬英九所修正的要點，就回去當立委修法。

盧秀燕重申態度，當立委時希望中央百分百負擔，當市長後的態度沒變，她當立委時爭取百分之百，別的立委也應該做得到。而且當時她的選區建設已經完成，「馬英九不是民進黨的爸爸，現在的政府也可以修改」。

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江肇國痛批，所以沒想過現在會當市長，當時的海線、大慶到烏日鐵路段的立體化都與盧秀燕無關？昨是今非，根本「盧市長罵盧立委」，一句「台中不願意出錢」讓建設延宕4年，受害的是城市、市民。

盧秀燕反嗆，台中市議員應該幫台中講話，不是幫錯誤的中央法令。要點雖修正但各縣市分配的比例不同，嘉義16%、宜蘭21%、彰化25%，台中卻高達39%。她要替台中市民看緊荷包，台中不應多分擔額外費用。（編輯：謝雅竹）1110915