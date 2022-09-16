林耕仁提城市美學政見 營造舒適減壓環境

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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁今天發表「城市美學」政見，要將城市公共空間的藝術、景觀、建設與環境色彩共融，呈現舒適減壓的城市美學，療癒生活。

林耕仁今天發新聞稿表示，他強調的城市美學包含「生活美學」、「城市景觀」、「環境色彩」、「公共藝術」4大範疇，讓市民在生活中隨處可接觸藝術與美學，同時透過色彩與景觀調和，營造舒適減壓的環境。

林耕仁指出，當選後將成立「城市美學委員會」，邀請藝術家、建築師、設計師等專業人士與市府跨局處代表擔任委員，針對市府公共工程、公共藝術、街道設施及生活景觀等面向，提供相關美學諮詢，也將盤點閒置土地及建築物活化利用，作為藝術創作場域。

在「生活美學」方面，林耕仁盼結合藝術團隊啟動城市美學輔導，尋找社區人文意象，透過植栽美化與人文藝術，串聯公園與社區間的帶狀空間，塑造「美學生活圈」。

林耕仁表示，「城市景觀」方面，將透過法規修訂與獎勵辦法，鼓勵公、私空間配合，搭配當地人文加值景觀設計，增添居民休憩駐足空間，也針對老舊建物提供重建、整維補助，鼓勵老屋新生運用，創造經濟價值、美化市容並活絡地方，也將推動商店街景美學改善計畫與歷史街區活化，創造協調並具文化魅力的市容景觀。

「環境色彩」方面，林耕仁說，透過色彩學與設計手法連結街道鋪面、街道設施、公共建設與周圍環境，創造舒適減壓的街頭色彩，並依據不同環境特色，擬定適宜環境色彩意象並與周遭景觀調和，呈現具在地特色的視覺美感。

林耕仁強調，「公共藝術」要考量當地民眾需求並透過民眾參與，強化在地特色與公共藝術的結合。同時整合公共藝術與都市景觀的相容性，落實藝術與環境融合的美感呈現。（編輯：郭諭儒）1110916