新北幣挨批成效差 侯友宜：試辦期到年底

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（中央社記者高華謙新北16日電）新北市政府推新北幣與行動支付，遭議員質疑花近6000萬卻看不出成效、應結合電商平台抵用才符合趨勢，新北市長侯友宜說，因才剛推出，目前還在推廣，試辦期持續到年底。

民進黨籍新北市議員李倩萍今天質詢時表示，市府力推新北幣與行動支付（NewTaiPAY），招標花了近6000萬卻看不出成效，先前高雄、台中與花蓮都有類似作法，相較之下看不出新北幣有任何誘因，像花蓮民眾參與相關活動就可拿到Q幣，能去80幾間商店使用，還可抽獎，相對活潑。

侯友宜說，行動支付新北幣才剛推出，目前還在推廣，經費也還沒用到6000萬這麼多，會一步一步做好，試辦期持續到年底。

新北市政府研究發展考核委員會主任委員林豐裕說明，因值選舉期間發錢較敏感，因此現在到年底都是試辦階段，目前建制平台花費1000萬，其他費用會用在發幣與推廣，會再配合市政與活動，再決定要發多少新北幣。

議員林裔綺表示，現在線上與電商平台使用普遍，新北幣除了搭配行動支付，也應在線上平台抵用才是未來趨勢，也才能促進使用，另也建議可抵扣公有規費、繳納停車費等。

林豐裕說，現階段新北幣重要目標是促進新北市經濟發展，因此著墨重點在新北市府活動、公有市場、商圈與超商，不過電商等平台會是未來合作對象，且廠商的平台或支付工具都可以技術直接對接。

林豐裕說，目前已與2700家實體通路簽約，年底會達5000家，且有與4大超商談，已有2家測試通過，以後全台民眾都能在全國4大超商使用新北幣。

議員林銘仁質疑，新北幣是以1比1兌現方式進行消費，假設未來市長不編列預算，這些錢該找誰要？新北幣是否有任何擔保？他擔心新北市政府有破產可能。

侯友宜說，這也不是新北市獨創，全世界有許多城市也在做這個，一定有法規能規範。（編輯：張銘坤）1110916