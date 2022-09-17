台南600人安平觀夕平台淨灘 清出500公斤垃圾

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（中央社記者張榮祥台南17日）每年9月的第3個週六是國際淨灘日，台南市政府今天動員600人到安平觀夕平台淨灘，台南市長黃偉哲也到場撿拾。環保局統計，共清出500公斤垃圾，較去年同期減少200公斤。

台南市政府今天動員企業、民間社團、社區環保志義工等600人前往安平觀夕平台淨攤，動手撿拾海灘各式廢棄物，黃偉哲也到場加入眾人行列，更以濾沙網清除小垃圾。

黃偉哲說，海灘應隨時保持乾淨，大家不要亂丟垃圾，如此就不用辦理淨灘活動，環保局也不需派員整理海灘環境。

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環保局人員表示，台南市府已成立「海岸清潔維護平台」，每月定期召開權責單位清理維護會議，1年多來沙灘垃圾有減少趨勢，今天淨灘共清出500公斤垃圾，相較去年同期減少200公斤。

今天淨灘適逢中秋節過後，帶著兒子參加淨灘的女子覺得很有意義，她說，海灘殘餘零星煙火屑，這些人中秋節在沙灘放煙火卻不善後，真是糟糕，她藉此機會教育兒子不要亂丟垃圾，否則廢棄物流入大海，魚蝦吃了，漁民再去捕抓，最終還是會回到人的身上。（編輯：戴光育）1110917